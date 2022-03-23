وزيرة الدفاع الألمانية تعترف: لم ندرك قرب وقوع الحرب في الوقت المناسب

استهلت وزيرة الدفاع الألمانية كريستينه لامبرشت النقاش حول ميزانية الدفاع بالبرلمان الألماني بشيء من نقد الذات.

وقالت الوزيرة التي تنتمي لحزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي، اليوم الأربعاء، إن هجوم روسيا على أوكرانيا الذي أمر به الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "هو حرب، وأقول بشكل واضح وبقلب مثقل إننا لم ندرك قرب وقوع الحرب في الوقت المناسب بل إننا ربما لم نكن نرغب في تصديقه".

وفي الوقت نفسه، أكدت لامبرشت" نقف بقوة إلى جانب هؤلاء الحلفاء في شرق أوروبا الذين يهددهم بوتين منذ فترة طويلة، ويجب أخذ هذه التهديدات على محمل الجد".

وقالت لامبرشت إن ألمانيا والاتحاد الأوروبي فرضا على روسيا "عقوبات لا مثيل لها"، مشيرة إلى أن ألمانيا تدعم أوكرانيا بالإمداد بالأسلحة، لكنها رأت أنه يجب أن يكون واضحا "أننا لا ينبغي لنا كحلف أن نكون طرفا في الحرب".

وفيما يتعلق بالصندوق الخاص المقرر إنشاؤه بقيمة 100 مليار يورو لتعزيز الجيش، قالت لامبرشت:" سنعيد لجيشنا استعداده العملياتي الكامل"، مضيفة أن بإمكانها أن تؤكد لهؤلاء الذين يتحدثون عن وعود التجهيز التي لم يتم الوفاء بها في الماضي" الآن سيتم التحرك".