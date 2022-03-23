تحدث أوجستين سنجور رئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم، على استعدادات أسود التيرانجا لمواجهة منتخب مصر في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر، مشيرا إلى أن ضيق الوقت سبب عدم مساندة الجماهير لمنتخب بلاده على ستاد القاهرة.

وقال سنجور في تصريحاته التلفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورتس": «بعد المباراة الأولى مباشرة سيعود المنتخب السنغالي إلى داكار من أجل التحضير لمباراة الإياب، ونتمنى أن تسود المواجهتين الروح الرياضية وهي مهمة للغاية من أجل التأهل إلى كأس العالم».

وتابع: «مصر والسنغال منتخبان وبلدان شقيقان، وأرى أن المواجهتين إمتداد لنهائي أمم أفريقيا بكل تأكيد، وأتمنى أن تسيطر الروح الرياضية على المواجهتين».

وواصل: «ضيق الوقت سبب عدم سفر جماهير من السنغال خلف المنتخب لمؤازرتهم، ولكن سنركز كل شيء على التحضير لمباراة الإياب في داكار».

وشدد: «فضلنا التركيز على وجود الجماهير أن يكون المشجعين هنا في داكار بشكل أكبر».

وأتم: «ساديو ماني ومحمد صلاح شقيقان أفريقيان في فريق كبير في إنجلترا وهو ليفربول، ويمثلان في الوقت الحالي النموذج الأرقى في الصداقة والتنافس وشاهدنا ذلك في كأس الأمم الأفريقية، وشاهدنا عندما قام صلاح بالاطمئنان على ماني عندما سقط في نهائي أمم أفريقيا».