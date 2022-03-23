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دبلوماسي روسي: تصريحات الرئيس الأوكراني «متناقضة»

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 23 مارس 2022 - 6:02 ص | آخر تحديث: الأربعاء 23 مارس 2022 - 6:02 ص

أكد النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي إن تصريحات الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي "متناقضة".
ونقلت شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية عن بوليانسكي: "لقد استمعنا إلى العديد من التصريحات التي أدلى بها الرئيس زيلينسكي، والتي تتناقض مع بعضها البعض.. مشيرا إلى وجود فريق يقوم بالتفاوض مع الجانب الأوكراني وهذا الفريق يقيم ما إذا ما كانت تصريحات الجانب الأوكراني جادة أم لا".
وأكد النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة أن الجانب الروسي حتى الآن ليس متحمسا للغاية بشأن نهج المفاوضين الأوكرانيين .. مشيرًا إلى أن الغرض من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ليس تغيير النظام.

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