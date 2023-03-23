البابا تواضروس يكرم أسر الأبناء ذوي الإعاقة السمعية ويحذر من زواج الأقارب

كرّم قداسة البابا اليوم ٢٣ أسرة من الأسر التي بها أبناء وبنات لديهم إعاقة سمعية، وذلك ضمن فعاليات احتفال الكنيسة بعيد الأسرة.

جاء ذلك خلال اجتماع الأربعاء الأسبوعي لقداسته، والذي عقد مساء اليوم في كنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا بيشوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وقدم فريق "اسمعني" المكون من ذوي الإعاقة السمعية، ترنيمتين، وطلبوا التقاط صور مع قداسة البابا بمشاركة أسرهم وخدام وخادمات هذه الأسر التابعين لمركز الرجاء بكنيسة السيدة العذراء بأرض الجولف، مصر الجديدة.

وأشار قداسة البابا إلى مجهودات الخدام والخادمات الكبرى في هذه الخدمة عمومًا وكذلك في ترتيب فقرات احتفال اليوم.

وحذر البابا من زواج الأقارب، وضرورة التوعية بالأمراض الوراثية الناتجة عن هذا الزواج قبل ارتباط المقبلين على الزواج، وأهمية قراءة تقرير هام صادر عن المركز القومي للبحوث يرصد المخاطر الصحية الناجمة عن زواج الأقارب.