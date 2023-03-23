قالت الفنانة رحمة أحمد، إن مشاركتها في الجزء السابع بمسلسل «الكبير أوي» مقلقة على كل الأصعدة، مؤكدة أن سقف التوقعات مرتفع عند الجمهور، بعد النجاح الذي حققه الموسم السادس.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «ON»، مساء الأربعاء: «الموضوع صعب السنة دي علينا كلنا، نتمنى نكون عند حسن ظن الناس وتوقعاتهم ويكونوا راضيين عننا؛ لأن سقف التوقعات عالي».

وأشارت إلى تخوف القائمين على العمل؛ بسبب انتظار الجمهور لتقديم المزيد، مؤكدة أنهم يبذلون أقصى ما عندهم في العمل، حتى يكونوا عند حسن ظن الجمهور.

وعن الأطقم التي اشتهرت مربوحة (شخصيتها في المسلسل) بارتدائها، عقبت: «دي في دم مربوحة متقدرش تستغنى عنها، أكيد مربوحة هتزعل لو الكبير اتجوز لكن إن شاء الله يرجع عن قراره، وممكن تتأقلم وتقبل في الآخر».

مسلسل «الكبير أوي» الجزء السابع من بطولة أحمد مكي، ورحمة أحمد، وبيومي فؤاد، ومصطفى غريب، وهشام إسماعيل، ومحمد سلامة، من تأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.