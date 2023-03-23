الخارجية اليمنية ترحب ببيان مجلس التعاون الخليجي بشأن اليمن

رحبت وزارة الخارجية اليمنية، اليوم الخميس، بما ورد في البيان الختامي المشترك حول الشأن اليمني والصادر عن الدورة 155 للاجتماع الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، يوم أمس الأربعاء، مثمنة دعم "التعاون الخليجي" لمجلس القيادة الرئاسي لتمكينه من ممارسة مهامه في تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، ودعوته لميليشيا الحوثي للاستجابة إلى الدعوة التي وجهها مجلس القيادة الرئاسي للبدء في التفاوض تحت إشراف الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي وفقًا للمرجعيات الثلاث.

وأعربت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) - عن تقديرها لإشادة المجلس الوزاري بتمسك الحكومة اليمنية بالهدنة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة وترحيبها لاتفاق تبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية والميليشيا الحوثية ودعوته للمبعوث الأممي لاتخاذ موقف حازم تجاه ممارسات الحوثيين التي تتعارض مع جهود الأمم المتحدة ودول المنطقة لإحلال السلام في اليمن.

كما أعربت عن تقديرها التام لكافة المساعدات التنموية والإغاثية والإنسانية والمالية المقدمة من قبل الأشقاء في دول المجلس وخصوصا ما قدمه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، إضافة إلى المشاريع التنموية التي ينفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعادة إعمار اليمن، لتلبية الاحتياجات ذات الأولوية للشعب اليمني ورفع معاناته، وجهود المشروع السعودي لنزع الألغام (مسام) لتطهير الأراضي اليمنية من ألغام ميليشيات الحوثي.

وعبرت وزارة الخارجية اليمنية، عن الشكر لمواقف مجلس التعاون الخليجي لمساندتهم وتضامنهم مع اليمن وحرصهم على وحدة اليمن وأمنه واستقراره وسلامة أراضيه ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية ودعم الجهود الرامية لإحلال السلام في اليمن والمنطقة.