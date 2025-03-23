رئيس الوزراء الباكستاني يدين هجوما على مسجد في النيجر

أدان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، اليوم الأحد، الهجوم الإرهابي على مسجد في بلدة كوكورو في النيجر، والذي أسفر عن "خسارة مروعة" في أرواح أبرياء .

ونقلت وكالة أنباء أسوشيتد برس الباكستانية عن شريف قوله، في منشور على حسابه على منصة إكس، إن "باكستان تشارك شعب النيجر أحزانهم على الخسارة المروعة في الأرواح البريئة في كوكورو، بالنيجر."

وقال رئيس الوزراء، إن الهجوم على المصلين، لا سيما خلال شهر رمضان المبارك، يشكل تذكيرا مؤلما بأن الإرهاب لا يعترف بدين ولا إنسانية.

وأضاف: "ندين هذه الهمجية بأشد العبارات. وباسم شعب باكستان، أعرب عن تضامننا مع شعب النيجر ومشاركتنا أحزانهم في هذا الوقت العصيب."

وأفادت التقارير الإعلامية بمقتل 44 شخصا على الأقل وإصابة حوالي 12 آخرين عندما هاجم إرهابيون مسجدا في حي فامبيتا ببلدة كوكورو الريفية.