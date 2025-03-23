جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل عملياته العسكرية في الضفة الغربية

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته العسكرية على مدينة طولكرم ومخيمها لليوم الـ56 على التوالي، ولليوم الـ43 على مخيم نور شمس، في ظل تصاعد عمليات الإخلاء القسرية، والاقتحامات المتكررة، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وذكرت الوكالة الفلسطينية أن "قوات الاحتلال أجبرت صباح اليوم (الأحد)، سكان 10 منازل في حارة الربايعة في مخيم طولكرم على مغادرة منازلهم، ومنحتهم مهلة حتى الساعة العاشرة والنصف لإخلائها".

وأشارت إلى أن "هذا الإجراء يأتي بعد أن أخْلت قوات الاحتلال، أمس (السبت) حارة المقاطعة في المخيم، حيث استولت على منازل السكان، وحولتها إلى ثكنات عسكرية، ما أدى إلى موجة نزوح قسري بين الأهالي".

ولفتت إلى أن قوات الجيش الإسرائيلي تواصل تصعيدها العسكري "وسط حصار مطبق، حيث دفعت بمزيد من الآليات والجرافات وفرق المشاة في الحارات وبين الأزقة، تزامناً مع تجريف واسع للبنية التحتية المدمرة، وإغلاق مداخلها بالركام، والسواتر الترابية".