حمل المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، حركة حماس مسئولية تجدد القتال في غزة، قائلاً إن الحركة تتحمل مسئولية استئناف المواجهات في القطاع بعد رفضها الجهود المبذولة للمضي قُدُمًا فيما كان يُعتبر "اتفاقًا مقبولًا".

وأضاف ويتكوف: "المسئولية تقع على حماس.. حماس هي المعتدية في الموقف الحالي. الولايات المتحدة تقف إلى جانب دولة إسرائيل"، بحسب ما نقلته قناة "سكاي نيوز عربية".

وزعم أن "حماس أُتيحت لها كل الفرص لنزع سلاحها وقبول مقترح الخطة المؤقتة، لكنها اختارت عدم فعل ذلك".

وفيما يتعلق بالملف الإيراني، قال ويتكوف: "إيران لا يمكنها امتلاك قنبلة نووية، وهذا لا يمكن أن يحدث ولن يحدث"، مضيفًا: "رسالتنا إلى إيران هي أن نجلس معًا ونرى ما إذا كان بوسعنا الوصول إلى الحل الصحيح من خلال الدبلوماسية".

وصرح ويتكوف في مقابلة تلفزيونية، السبت، بأن مضمون الرسالة التي أرسلها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إيران هو أنه رئيس يسعى للسلام ولا يوجد سبب للجوء إلى الخيار العسكري.

وأضاف: "الرئيس ترامب لا يريد الحروب، لكنه قد يلجأ إلى الحل العسكري من أجل وقفها، وهذا هو السبب الوحيد الذي قد يدفعه لاتخاذ هذه الخطوة. أما بشأن إيران وملفها النووي، فنأمل ألا نلجأ لهذا الخيار، وأن نتمكن من حل الأزمة على طاولة المفاوضات".

وأشار إلى أن "ترامب قال في رسالته للإيرانيين: أنا رئيس سلام، ولا يجب أن نلجأ إلى الحل العسكري، بل علينا التفاوض. ويجب توضيح المفاهيم الخاطئة، وإرساء نظام مراقبة وتدقيق حتى لا يقلق أي طرف من التسليح النووي".

وفيما يتعلق بحرب أوكرانيا، كشف ويتكوف أنه يعتقد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يريد السلام، متوقعًا أن تحقق أوكرانيا وروسيا تقدمًا بشأن وقف إطلاق النار في البحر الأسود خلال المحادثات المقررة في السعودية.