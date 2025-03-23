أمرت نيابة قسم قنا، اليوم، برئاسة المستشار محمود الغرباوي، مدير النيابة العامة لبندر قنا، بتجديد حبس 14 شخصًا لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتورط في مشاجرة بشارع الجميل بوسط المدينة، استخدمت فيها العصي والحجارة، وأسفرت عن أعمال شغب وتلفيات.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي قسم شرطة قنا بلاغًا بوقوع مشاجرة وأعمال شغب، وبالانتقال والفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط طرفي النزاع، حيث تبين أنهم 8 أفراد في الطرف الأول و4 أفراد في الطرف الثاني، وجميعهم من قاطني المنطقة.

وضبطت الشرطة بحوزة المتهمين 3 عصي (شوم) و14 زجاجة فارغة، وبالتحقيق معهم، أقروا بوقوع مشادة كلامية بينهم بسبب خلاف على ملكية محل أدوات منزلية.

وكشفت التحريات أن الطرف الأول كان يجري بعض التجديدات بالمحل، ما أثار اعتراض الطرف الثاني، وتطور الخلاف إلى مشاجرة استخدمت فيها العصي والزجاجات الفارغة والحجارة.

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيل المتهمون إلى النيابة العامة التي قررت حبسهم على ذمة التحقيقات.