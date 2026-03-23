استمرار حملات إزالة التعديات والبناء المخالف في أحياء الإسكندرية خلال إجازة عيد الفطر

تواصل أحياء محافظة الإسكندرية جهودها المكثفة لرصد وإزالة المخالفات في المهد؛ تنفيذا لتكليفات المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، بتكثيف تواجد الأجهزة التنفيذية بالمحافظة خلال إجازة عيد الفطر المبارك، والتصدي الحاسم لكل أشكال التعديات والبناء المخالف، خاصة محاولات استغلال فترة الإجازات في إقامة أعمال مخالفة.

وفي هذا السياق، نفذت أحياء (وسط – العجمي – المنتزه ثان – العامرية أول) حملات موسعة أسفرت عن إزالة عدد من حالات البناء المخالف والتعديات، حيث تم بنطاق حي وسط تنفيذ أعمال فك شدة خشبية وإزالة سقف الدور الأرضي بعقار كائن بمنطقة أبيس 3/8، مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما شن حي العجمي حملة لإزالة متغير مكاني لبناء مخالف بمنطقة شاطئ النخيل، أكتوبر، في إطار التعامل الفوري مع المتغيرات غير القانونية.

وفي نطاق حي المنتزه ثان، تم تنفيذ أعمال إزالة أعمدة وجدران مخالفة بالدور الأرضي بعقار بشارع سامي الحجاري أمام مدرسة فيوتشر – قرية البرنس، بالإضافة إلى تنفيذ حملة إزالة لبناء وأعمدة مخالفة بحوض 10 رقم 2 خلف ملعب كرة القدم.

كما نفذ حي العامرية أول حملة إزالة لبناء مخالف بمنطقة الفنجري 2، وذلك ضمن جهود الحي لفرض الانضباط والتصدي لكل أشكال البناء العشوائي.

وأكدت محافظة الإسكندرية استمرار الحملات المكثفة لرصد أي تعديات أو بناء مخالف مع اتخاذ كل الإجراءات الفورية والحاسمة، حفاظا على سلامة المواطنين وفرض هيبة الدولة وسيادة القانون.