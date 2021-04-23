توزيع 500 كرتونة مواد غذائية و400 كيلو لحوم علي أهالي سيوة

شهد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، توزيع مواد غذائية علي المواطنين الأكثر احتياجا من أهالي سيوة، بحضور العميد عصام عبدالغنى، رئيس مركز ومدينة سيوة، وشيوخ قبائل الواحة.

وتضم المساعدات المقدمة للأهالى: «500 كرتونه مقدمة من مؤسسة سقيا الماء، و 400 كيلوجرام لحوم مقدمة من المحافظة»، كما تفقد المحافظ، منفذ لبيع السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة عن الأسواق بنسبة 30% تيسيرا على المواطنين بسيوة.

وشارك المحافظ، خلال الزيارة أهالي سيوة صلاتى العشاء والتروايح بالمسجد الكبير وقدم لهم التهنئة بمناسبة شهر رمضان المبارك وذكرى العاشر من رمضان وإنتصارات جيش مصر العظيم.

وكرم المحافظ في أمسية رمضانية أقيمت بنادى الواحة الرياضي بسيوة اللاعبين والإداريين والجهاز الفني بعد صعود الفريق إلي القسم الثالث، بفوزه على نادي النصر بالعريش فى دورة الترقي، بالإضافة إلى تكريم عدد من الفائزين في بعض الألعاب الرياضية.

وأكد شعيب تقديم كل الدعم للنادى للوصول إلى الدورى الممتاز، كما شهد مباراه لكرة القدم، وعروض رياضية وفنية لمواهب ذوى الهمم من طلائع وشباب الواحة وذلك بحضور المهندس حسين السنينى مدير تنمية القرية بمحافظة مطروح، و حسن عبدالبصير وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، والدكتور عبدالعزيز الدميرى مدير عام منطقة اثار مطروح، ومحمد بكر نائب رئيس مركز ومدينة سيوة، وأحمد على باغي سكرتير مركز ومدينة سيوة وخليل خليفة على مدير إدارة الشباب والرياضه بسيوة وجمع من الرياضيين وأبطال الواحة في مختلف الألعاب الرياضية.