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أعداد جريدة الشروق
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احتجاز العشرات بعد اشتباكات خلال حدث نظمه إسرئيليون يمينيون في القدس

أرشيفية
أرشيفية
د ب أ
نشر في: الجمعة 23 أبريل 2021 - 11:01 ص | آخر تحديث: الجمعة 23 أبريل 2021 - 11:04 ص

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية العشرات، بعد اشتباكات نشبت خلال حدث نظمه إسرائيليون يمينيون في القدس، واستمرت حتى وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة.

وأصيب عشرات الإسرائيليين والفلسطينيين في الاضطرابات، طبقا للشرطة الإسرائيلية، وأضافت أن حوالي 20 رجل شرطة أصيبوا في الاشتباكات، وتم نشر مئات من أفراد قوات الأمن في مختلف أنحاء المدينة، طبقا لما ذكرته الشرطة.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلي، اليوم، أنه في حي وادي الجوز ألقيت الحجارة على سيارة فيها سائق يهودي، وفر السائق منها سيرا على الأقدام وتم إسقاطه أرضا وضربه ضربات مبرحة، فيما أضرم المشاغبون النار في سيارته، ونقل الجريح إلى المستشفى لتلقي العلاج الطبي، وباشرت الشرطة في أعمال البحث عن المهاجمين.

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