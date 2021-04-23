تقارير في تونس: القضاء العسكري يصدر بطاقة جلب ضد النائب راشد الخياري

قال مصدر في برلمان تونس اليوم الخميس، إن القضاء العسكري أصدر بطاقة جلب ضد النائب راشد الخياري لاتهامه بالتآمر على أمن الدولة الداخلي، عقب إعلانه تلقي الرئيس قيس سعيد تمويلا أجنبيا من الولايات المتحدة لدعم حملته الانتخابية.

ونقلت وسائل إعلام محلية، من بينها إذاعتي "شمس إف إم" و"موزاييك"، عن رئيس لجنة النظام الداخلي والحصانة في البرلمان، ناجي الجمل، إن النيابة العسكرية أصدرت بطاقة جلب في حق النائب راشد الخياري، على خلفية الاتهامات التي وجهها إلى رئيس الجمهورية.

وكان القضاء العسكري بدأ التحقيق في إدعاءات أطلقها النائب الخياري المحسوب على اليمين الديني في فيديو نشر على حسابه على موقع "فيسبوك"، بأن إدارة الحملة الانتخابية للرئيس سعيد تلقت تمويلا بقيمة خمسة ملايين دولار من الولايات المتحدة لدعم فرصه في الفوز بالرئاسة في 2019، عبر أجهزة الاستخبارات خلال رئاسة الرئيس السابق دونالد ترامب.

وقال الخياري إن لديه وثائق تثبت ادعاءاته. ونفت إدارة الحملة الرئاسية لقيس سعيد تلقيها تمويلا من الخارج. وسحب النائب بعد ذلك الفيديو مع إعلان القضاء فتح تحقيق.

وقال متحدث باسم مكتب رئيس البرلمان ماهر المذيوب في تصريح لوكالة الانباء الألمانية (د.ب.أ) إن المكتب عقد اجتماعا طارئا اليوم للتداول بشأن هذه النقطة وطلب إيضاحات من النائب عبر إفادة مكتوبة.

وأضاف المذيوب أن البرلمان لم يتلق أي طلب في رفع الحصانة عن النائب بشأن ما يتم تداوله من تهم.

وتأتي إدعاءات الخياري في وقت بلغ فيه التوتر ذروته بين الرئيس قيس وحزب حركة النهضة الإسلامية، الحزب الأكبر في البرلمان والداعم لحكومة هشام المشيشي الذي يطغى التوتر على علاقاته بالرئيس.

وتميزت ولاية الرئيس سعيد بنزاعات دستورية متواترة مع الحكومة والبرلمان بشأن توزيع الاختصاص وتأويل الدستور في ظل غياب محكمة دستورية تختص بمثل هذه النزاعات.