الجامعة العربية تحذر من أن الاعتداءات الإسرائيلية تدفع المنطقة نحو حرب دينية

حذرت الجامعة العربية من خطورة الاعتداءات والمخططات الإسرائيلية التي ترتكبها ضد المقدسات الإسلامية والمسيحية خاصة ما قامت به ضد مصلى باب الرحمة بالمسجد الأقصى من تدنيس وتخريب متعمد.



وحمل الأمين العام المساعد لشئون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية الدكتور سعيد أبو علي، سلطات الاحتلال المسئولية الكاملة والمباشرة من تداعيات الجرائم التصعيدية والمتواصلة ضد المقدسات الإسلامية والمسيحية خاصة المسجد الأقصى ما يهدد بدفع المنطقة نحو حرب دينية.



وقال أبو علي إن سلطات الاحتلال استأنفت اعتداءاتها على المسجد الأقصى في ثاني أيام عيد الفطر المبارك في تجديد عدوانها على مصلى باب الرحمة تدنيسا وتخريبا متعمدا طال شبكة الكهرباء في المصلى وتحطيم الأبواب وتكسير الموجودات في المصلى الذي يعد جزءا لا يتجزأ من الأقصى المبارك وهو ملك إسلامي خالص أقرته وتقره الشرعية الدولية.



وأدان الأمين العام المساعد للجامعة العربية، بأشد العبارات هذا الاعتداء الهمجي والتخريب المتعمد في سياق متعمد من سلطات الاحتلال المباشر لمصلى باب الرحمة وهو الاستهداف الذي يشكل طبيعة سلطات الاحتلال ومخططاتها التهويدية.