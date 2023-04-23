معهد دراسات الحرب الأمريكي: زعيم فاجنر يحاول إقناع بوتين بالاستمرار في الدفاع

أفاد معهد دراسات الحرب، ومقره الولايات المتحدة، بأنه من المحتمل أن يحاول يفجيني بريجوجين، زعيم مجموعة فاجنر الروسية، إقناع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالاستمرار في الدفاع والتركيز على الحفاظ على الخطوط الأمامية الحالية قبل الهجوم المضاد الأوكراني المتوقع.

وذكر المعهد في آخر تحديث أنه بريجوجين قال أمس إن روسيا بحاجة إلى "الثبات على موقعها طريقة تجعل من الممكن فقط تمزيق الخصم بمخالبه".

يشير المحللون إلى أن تعليق بريجوجين ظهر بعد مناقشة نتائج اجتماع مجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية في قاعدة رامشتاين الجوية في ألمانيا والالتزامات التي تعهد بها الشركاء الغربيون بتدريب المزيد من الأفراد الأوكرانيين ومواصلة المساعدة العسكرية لأوكرانيا.

كما أشار بريجوجين إلى أن أوكرانيا ستحاول "تمزيق" القوات الروسية وأن على روسيا أن تقاوم مثل هذه الهجمات، حسبما أضاف المعهد.