3 عروض من إيطاليا وإسبانيا وسلطنة عمان شاركوا في اليوم الثالث بمهرجان Sitfy Poland

شهد اليوم الثالث من فعاليات مهرجان Sitfy poland تقديم ثلاثة عروض مسرحية من ايطاليا وإسبانيا وسلطنة عمان.



الأول العرض الإيطالي بورنيشا "العذراء المحلفة"، تأليف سارة جياكوميلي، وإخراج فالبونا شيبري ، وإنتاج بالكان تيتر، كما عرض من إسبانيا "ماكسيما ستار" تأليف سارة رويز فيرير، وإخراج خوسيه مالينو، وإنتاج سيا تراسباسارتي، وسلطنة عمان قدموا العرض المسرحي "شيء ما ينخر في رأسي" تأليف أحمد الماجد، وإخراج يوسف البلوشي، وإنتاج مسرح مزون.

مهرجان Sitfy poland يقام في الفترة من 20 -23 أبريل 2024 بمدينة كراكوف ببولندا العاصمة القديمة ذات التاريخ الحضاري والثقافي الكبير، وتتشكل اللجنة العليا من المخرج والفنان مازن الغرباوي مؤسسًا ورئيسًا وبعضوية كل من الدكتورة إنجي البستاوي المدير العام للمهرجان، الفنان زين رشاد المدير الفني للمهرجان والمؤسس المشارك من مصر ومقيم في بولندا، مونيكا هس رشاد المدير التنفيذي المساعد من بولندا، الدكتورة ماريجونا بكتيسي فيراتي من كوسوفو، الفنان والمخرج ادموند هيوماري من ألبانيا، عمر الحمادي من الإمارات العربية المتحدة.

وتتشكل لجنة تحكيمه من الفنانة الدكتورة إنجي البستاوي من مصر، والفنانة مروة قرعوني من لبنان، والسينوغراف الدكتور خليفة الهاجري من الكويت، والدكتورة ماريجونا بيكتيسي فيراتي من كوسوفو، والفنان والمخرج ادموند هيوماري من ألبانيا وقد كرم في حفل الافتتاح الفنان ميرساد فراتي من كوسوفو بدرع المهرجان في دورته الأولى.