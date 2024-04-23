حملة مقاطعة شراء الأسماك: المقاطعة مستمرة حتى انتهاء أعياد الربيع وشم النسيم

أعلن وسام الصفتي، منسق حملة مقاطعة شراء الأسماك، عن تمديد الحملة حتى انتهاء أعياد ‏الربيع وشم النسيم؛ بهدف خفض أسعار الأسماك بشكل أكبر لتكون في متناول جميع الفئات‎.‎

وقال خلال تصريحات لبرنامج «التاسعة»، المذاع عبر شاشة القناة «الأولى» بالتلفزيون ‏المصري مساء الثلاثاء :«كنا أعلنا أن المقاطعة ستستمر مدة أسبوع حتى الأحد المقبل، لكن قررنا ‏نكمل المقاطعة حتى أعياد الربيع وشم النسيم، مستمرون 16 يوما بدون شراء سمك؛ حتى يتم ‏تخفيض الأسعار بما يرضي الله وتكون في متناول الفقير ومحدود الدخل». ‏

وناشد «الصفتي» سكان محافظة القاهرة وأصحاب مطاعم المأكولات البحرية بالمشاركة في ‏الحملة، قائلا: «نناشد أهلنا في القاهرة وأصحاب مطاعم المأكولات البحرية لازم يشاركوا بحملة ‏المقاطعة؛ لأنهم بيشتروا السمك بسعر غال وبجودة أقل».

‏ وأشار إلى أن 12 محافظة تشارك حاليًا في حملة المقاطعة، معقبا:«الحملة بدأت منذ يوم الأحد ‏وأصبحت تطبق حاليا في 12 محافظة، اليوم أصبحنا 12 محافظة مقاطعة لشراء الأسماك تماما ‏لليوم الثاث».‏

وأكد أن أسعار الأسماك شهدت انخفاضًا كبيرًا بنسبة تتراوح بين 50% إلى 60% خلال الأيام ‏الثلاثة الأولى من الحملة، مشيرا إلى انخفاض سعر الشبار الأخضر المشوي من 250 جنيها إلى ‏‏100و120 جنيها، كما تراوحت أسعار البوري بمتوسط أحجامه بين 70 و 100 جنيه‎.‎