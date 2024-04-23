حملة مقاطعة شراء الأسماك: المقاطعة مستمرة حتى انتهاء أعياد الربيع وشم النسيم

أعلن وسام الصفتي، منسق حملة مقاطعة شراء الأسماك، عن تمديد الحملة حتى انتهاء أعياد الربيع وشم النسيم؛ بهدف خفض أسعار الأسماك بشكل أكبر لتكون في متناول جميع الفئات.
وقال خلال تصريحات لبرنامج «التاسعة»، المذاع عبر شاشة القناة «الأولى» بالتلفزيون المصري مساء الثلاثاء :«كنا أعلنا أن المقاطعة ستستمر مدة أسبوع حتى الأحد المقبل، لكن قررنا نكمل المقاطعة حتى أعياد الربيع وشم النسيم، مستمرون 16 يوما بدون شراء سمك؛ حتى يتم تخفيض الأسعار بما يرضي الله وتكون في متناول الفقير ومحدود الدخل».
وناشد «الصفتي» سكان محافظة القاهرة وأصحاب مطاعم المأكولات البحرية بالمشاركة في الحملة، قائلا: «نناشد أهلنا في القاهرة وأصحاب مطاعم المأكولات البحرية لازم يشاركوا بحملة المقاطعة؛ لأنهم بيشتروا السمك بسعر غال وبجودة أقل».
وأشار إلى أن 12 محافظة تشارك حاليًا في حملة المقاطعة، معقبا:«الحملة بدأت منذ يوم الأحد وأصبحت تطبق حاليا في 12 محافظة، اليوم أصبحنا 12 محافظة مقاطعة لشراء الأسماك تماما لليوم الثاث».
وأكد أن أسعار الأسماك شهدت انخفاضًا كبيرًا بنسبة تتراوح بين 50% إلى 60% خلال الأيام الثلاثة الأولى من الحملة، مشيرا إلى انخفاض سعر الشبار الأخضر المشوي من 250 جنيها إلى 100و120 جنيها، كما تراوحت أسعار البوري بمتوسط أحجامه بين 70 و 100 جنيه.