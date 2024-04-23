16 قتيلا على الأقل و28 مفقودا في حادث غرق مركب قبالة سواحل جيبوتي

لقي 16 شخصا على الأقل مصرعهم، وفقد 28 آخرون، في حادث انقلاب قارب يقل مهاجرين قبالة سواحل جيبوتي.

وذكرت المنظمة الدولية للهجرة، في منشور على حسابها على منصة إكس، أن ما لا يقل عن 16 مهاجرا غرقوا، وفقد 28 آخرون في حادث انقلاب قارب قبالة ساحل جيبوتي، يحمل على متنه 77 مهاجرا، بينهم أطفال، واصفة ما جرى بـ"المأساة".

ونوهت إلى أن فرعها المحلي للهجرة "يدعم السلطات المحلية عبر جهود البحث والإنقاذ"، دون أن تشير إلى تاريخ حدوث هذا الحادث، الذي يعد الأخير ضمن سلسلة الحوادث المميتة في ما يعرف بـ"طريق الهجرة الشرقي".

وكان أكثر من 38 شخصا، بينهم أطفال، قد هلكوا في وقت سابق قبالة ساحل "جودوريا" شمال شرقي جيبوتي، وفقد ستة آخرون، في عملية هجرة غير قانونية، حيث أفادت السفارة الإثيوبية في جيبوتي حينها بأن القارب كان يقل مهاجرين إثيوبيين من جيبوتي إلى اليمن.

ويخوض عشرات آلاف المهاجرين الأفارقة سنويا رحلة محفوفة بالمخاطر عبر "الطريق الشرقي" عبر البحر الأحمر واليمن، هربا من النزاع أو الكوارث الطبيعية، أو السعي لفرص اقتصادية أفضل.