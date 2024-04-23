وزير الدفاع الروسي: القوات الأوكرانية خسرت نصف مليون عسكري منذ بداية الحرب

أفاد سيرغي شويغو وزير الدفاع الروسي، اليوم، بأن خسائر القوات الأوكرانية منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا "بلغت نصف مليون عسكري".

وقال شويغو، في اجتماع لقيادات الجيش، إنه "نتيجة للأعمال القتالية النشطة مؤخرا، سيطر العسكريون الروس على مناطق بيرفومايسكو وبوغدانوفكا ووفوميخيلوفكا في مقاطعة دونيتسك شرقي أوكرانيا"، مشيرا إلى أنه يتم حاليا توسيع منطقة السيطرة في منطقتي بيرديتشي وغورغيفكا.

وأوضح أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت، منذ بدء العملية الخاصة، أكثر من 22 ألف طائرة مسيرة، وأكثر من 860 طائرة ومروحية، ونحو 6 آلاف قذيفة من الراجمات، وحوالي ألف صاروخ، و37 منطادا.

تجدر الإشارة إلى أنه منذ اندلاع العملية العسكرية في أوكرانيا في عام 2022، تتضارب الأنباء حول المعركة ميدانيا وحجم خسائر طرفي الأزمة إذ يدعي كل منهما تكبيد الآخر خسائر فادحة، دون التمكن من التأكد من صحة تلك المعلومات بشكل مستقل، بسبب استمرار القتال.



