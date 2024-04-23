إزالة 32 حالة تعد في المرحلة الثالثة من الموجة 22 لإزالة التعديات بالشرقية

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، عن حصيلة جهود الأجهزة التنفيذية خلال اليوم الثالث من المرحلة الثالثة من الموجة الـ22 لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة، وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

وأكد محافظ الشرقية، أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية شنت حملات مكبرة لتنفيذ إزالة للتعديات المخالفة ضمن أعمال الموجة الـ22 لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة.

وأسفرت تلك الحملات في يومها الثالث من المرحلة الثالثة من الموجة عن إزالة 19 حالة تعدِ بمساحة 3522 مترا مربعا، و13 حالة تعدِ بمساحة 28 فدانا و15 قيراطا و16 سهما أرض زراعية بنطاق المحافظة.

وشدد المحافظ، على أن الجهاز التنفيذي لن يدخر جهدا في تطبيق القانون على المتعديين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لأي محاولة للبناء العشوائي بدون ترخيص وفرض هيبة الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.