اجتماع عربي لصياغة مشروع قانون استرشادي لمنع خطاب الكراهية

بدأت اليوم الثلاثاء أعمال الاجتماع الخامس للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية في الدول الأعضاء برئاسة ممثل الكويت حسن على الصراف لدراسة "مشروع القانون العربي الاسترشادي لمنع خطاب الكراهية" وبمشاركة خبراء من وزارتى العدل والداخلية فى الدول العربية وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وأكدت الوزير مفوض الدكتورة مها بخيت مدير إدارة الشئون القانونية بجامعة الدول العربية فى كلمتها الافتتاحية أن الاجتماع يناقش على مدى يومين مواد مشروع "القانون العربي الاسترشادي لمنع خطاب الكراهية"، والذي اقترحته وزارة العدل الكويتية، ذاكرة أن المناقشات تدور فى ضوء الملاحظات التى وردت إلى الأمانة العامة من السعودية والكويت ولبنان وسوريا.

وأضافت بخيت: "سيتم مناقشة مشروع القانون مادة مادة لوضعه بالصيغة النهائية التى سترفع إلى المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب ومن ثم إلى المجلس لاعتماده".

وأوضحت أن هذا الاجتماع يأتي تنفيذاً لقرار مجلس وزراء العدل العرب في دورته العادية (39) في أكتوبر الماضي، والذي نص على "عقد اجتماع آخر للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية في الدول العربية لدارسة "مشروع القانون العربي الاسترشادي لمنع خطاب الكراهية" في ضوء ملاحظات وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية في الدول العربية".