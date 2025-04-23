جوارديولا: مصير التأهل لدوري الأبطال أصبح  بأيدينا

وصف جوسيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم الفوز الذي حققه فريقه على أستون فيلا 2 / 1 أمس الثلاثاء بأنه "هام" بعدما عزز من آمال الفريق في التأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، ولكنه شدد على أن الفريق بحاجة للحفاظ على الهدوء من أجل المضي قدما.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن مانشستر سيتي تقدم بهدف سجله برناردو سيلفا ولكن ماركوس راشفورد عادل النتيجة لأستون فيلا، قبل أن يسجل ماتيوس نونيز هدف الفوز في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وبهذه النتيجة تقدم مانشستر سيتي مركزين في جدول ترتيب أندية الدوري الإنجليزي ليحتل المركز الثالث، مع تبقي أربع جولات على نهاية الموسم، فيما تركت هذه الخسارة فريق أستون فيلا، بقيادة المدرب أوناي إيمري، في المركز السابع بفارق نقطتين عن المراكز الخمسة الأولى.

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة نوتنجهام فورست يوم الأحد في قبل نهائي كأس الاتحاد، بعد يوم من مواجهة أستون فيلا وكريستال بالاس في المباراة الثانية من الدور قبل النهائي.

ولدى سؤاله عن مدى أهمية هذا الفوز، قال جوارديولا في مؤتمر صحفي :" إذا فزنا بالمباريات الأربع التالية، سيكون هذا مهما".

وأضاف :"بالطبع، كان فوزا مهما. لا يجب أن نكون علماء لمعرفة أننا لعبنا أمام أستون فيلا، أحد أفضل الفرق. شاهدنا المباراة أمام نيوكاسل و(باريس سان جيرمان)، الأداء الكبير، الجودة، المدرب كل شيء. إنه فريق استثنائي".

وتابع:"ولكننا لعبنا بنفس الطريقة التي لعبنا بها في السابق، الالتزام، لم نتنازل كثيرا. لم نصنع الكثير أيضا، ولكننا تحكمنا في وتيرة اللعب في أغلب فترات المباراة. خط الدفاع مرة أخرى كان مذهلا. كل اللاعبين".

وأكد :"من حيث التأهل لدوري الأبطال، من حيث النقاط، كان فوزا مهما. ولكن في الوقت نفسه، يجب أن نحافظ على هدوءنا وأن نركز على مباراة الدور قبل النهائي، بعدها، سيكون لدينا أياما للاستعداد للمباريات الأربعة النهاية- مباراتين على أرضنا، ومثلهما خارجها، وسنفكر في كل مباراة على حدة".

وأوضح :" من المهم أن يكون مصيرنا بأيدينا – إذا فزنا بالثلاث، أربع مباريات، سنصل لهدفنا".