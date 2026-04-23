تستقبل مدينة الإسكندرية احتفالية ثقافية فنية مساء غد الجمعة، تحت شعار «الإسكندرية.. مولد مدينة عالمية»، والتي تقام برعاية مشتركة من محافظة الإسكندرية ومكتبة الإسكندرية والسفارة اليونانية؛ تستدعي التاريخ وتعيد صياغته في عرض حيّ ينبض بالموسيقى والحركة، بمشهد أسطوري يليق بمدينة وُلدت لتكون جسرًا بين الحضارات.

وتشارك أكاديمية الفنون، برئاسة الدكتورة نبيلة حسن، في هذا الحدث كشريك إبداعي، وتقدم برنامجًا فنيًا استثنائيًا يمزج بين أصالة التراث المصري وثراء الكلاسيكيات العالمية، في توليفة تعكس روح مدينة الثغر متعددة الثقافات.

وتفتتح الفعاليات بعرض عن التراث السكندري، يقدمه طلاب المعهد العالي للفنون الشعبية بساحة أوبرا الإسكندرية ترحيبًا بجمهور الاحتفالية، يتبعه "تابلوه رقص إسكندراني" يجسد ملامح المدينة ويستلهم حيويتها وتنوعها في لوحات راقصة.

وتصل الاحتفالية، إلى ذروتها الفنية مع عرض فرقة "أوبرا الكونسيرفاتوار" بقيادة الدكتورة سلوى حسن، والتي تقدم برنامجًا فنيًا ثريًا يبدأ بعزف النشيدين الوطنيين المصري واليوناني في لحظة رمزية تؤكد عمق الروابط التاريخية، قبل أن تنطلق في رحلة موسيقية تتنوع بين مقطوعات من أوبرا "حورس" للمؤلف الدكتور إيهاب عبد السلام، وفواصل موسيقية يونانية تنقل الجمهور إلى أجواء البحر المتوسط.

ويقدم فريق باليه أكاديمية الفنون بالإسكندرية في الختام، على خشبة المسرح عرض الباليه العالمي "زوربا" بتصميم الدكتور هشام محمد، في لوحة فنية تمزج بين انضباط الباليه وحرارة الإيقاع اليوناني؛ لتتجسد أمام الجمهور ذروة التفاعل الثقافي في صورة بصرية مبهرة.