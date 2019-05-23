تراجع مبيعات المساكن الجديدة في أمريكا بأكثر من التوقعات خلال أبريل

أظهر تقرير صادر عن وزارة التجارة الأمريكية -اليوم الخميس- تراجع مبيعات المساكن الجديدة في الولايات المتحدة خلال أبريل الماضي، حيث جاء التراجع أكبر من التوقعات.

وذكرت الوزارة أن مبيعات المساكن الجديدة تراجعت خلال الشهر الماضي بنسبة 6.9% إلى ما يعادل 673 ألف مسكن سنويا بعد ارتفاعها بنسبة 8.1% إلى ما يعادل 723 ألف مسكن سنويا، وفقا للبيانات المعدلة في مارس الماضي.

كان المحللون يتوقعون تراجع المبيعات بنسبة 2.5% فقط إلى ما يعادل 675 ألف مسكن خلال الشهر الماضي، مقابل 692 ألف مسكن في الشهر السابق وفقا للبيانات الأولية.

في الوقت نفسه فإن البيانات المعدلة للمبيعات خلال مارس الماضي وصلت إلى 727 ألف مسكن وهو أعلى مستوى لها منذ أكتوبر 2007.

جاء التراجع الأكثر من المتوقع للمبيعات خلال أبريل الماضي نتيجة التراجع الملموس للمبيعات في الجنوب والغرب الأوسط والغرب الأمريكي، مع زيادة المبيعات في الشمال الشرقي للولايات المتحدة.

وأظهر تقرير وزارة التجارة أن متوسط سعر بيع المساكن الجديدة خلال أبريل الماضي كان 342 ألف دولار للمسكن، بارتفاع نسبته 11.9% عن الشهر السابق حيث كان 305.8 ألف دولار وبزيادة نسبتها 8.8% عن الشهر نفسه من العام الماضي حيث كان 314.4 ألف دولار.

وذكرت وزارة التجارة أنه مع وضع المتغيرات الموسمية في الحساب، وصل عدد المساكن الجديدة المطروحة للبيع بنهاية أبريل الماضي إلى 332 ألف مسكن، وهو ما يكفي لتغطية الطلب خلال مدة 5.9 شهر وفقا لمعدلات البيع الحالية.

كانت بيانات اقتصادية، نشرت أول أمس الثلاثاء، قد أظهرت تراجعا مبيعات المساكن القائمة في الولايات المتحدة خلال أبريل الماضي بأكثر من التوقعات.

وذكر "الاتحاد الوطني للمطورين العقاريين" في الولايات المتحدة أن مبيعات المساكن القائمة تراجعت خلال الشهر الماضي بنسبة 0.4% مقارنة بالشهر السابق عليه إلى ما يعادل 5.19 مليون وحدة سنويا، بعد تراجعها بنسبة 4.9% إلى ما يعادل 5.21 مليون وحدة سنويا خلال مارس الماضي.