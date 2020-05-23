صبحي: سيتم إعلان الجداول الاحترازية لعودة نشاط الأندية بعد العيد

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كشف أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، كواليس عودة النشاط الرياضي في الأندية تدريجيا بدءًا من منتصف الشهر المقبل بناءًا على قرار مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.

وقال صبحي في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورت": "من المقرر أن يتم فتح مناقشات مع اللجنة الطبية بالوزارة بالتنسيق مع وزارة الصحة، على آلية فتح الأندية ومراكز الشباب أبوابها من جديد".

وأضاف: "بعد عيد الفطر سيتم طرح آليات فتح الأندية ومراكز الشباب وتوضح كيفية التعامل مع الوضع الحالي في ظل انتشار فيروس كورونا".

وتابع: "سيتم وضع الجداول الاحترازية الصحية قبل أي شئ بعد العيد وسيتم ذلك عن طريق اللجنة الطبية ووزارة الصحة".

وعن التكاليف المالية في حال عودة الدوري .. أجاب وزير الشباب والرياضة: "أعتقد أن البداية ستكون مهمة بالنسبة للجميع، المسابقات الرياضية ستعود ستعود حتما، فيروس كورونا اصبح موجود ويتعايش معنا".

وأوضح: "أعتقد أن علينا العودة أولا ثم نرى ما الأزمات أو المطالب التي يحتاجها الجميع من أفراد المنظومة، ولكن حاليا لا حديث عن هذه التكاليف"

وعن دور الوزارة في أزمات الاتحادات الرياضية.. أجاب: "هناك أزمات نتجت من أزمة فيروس كورونا، ودورنا أن نحل هذه المشاكل والأزمات".

وتابع: "أزمة كورونا صدرت أزمات كثيرة منها أزمة صحية واقتصادية لذا يتوجب علينا أن نحل هذه الازمات في إطار الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار الفيروس".

وأتم: "نتابع جيدا حالة شعبان عبد الوهاب مدرب الزمالك الذي تعرض لفيروس كورونا، وتم التنسيق مع رئيس النادي مرتضى منصور من أجل نقله لمستشفى العجوزة".

وأتم: "لا ننسى أبناءنا على الإطلاق سواء في اي نادي أو اي لعبة، وهناك أكثر من اسم نتابعهم باستمرار".