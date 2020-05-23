محافظ البحيرة: تكثيف الحملات الرقابية على المخابز والأسواق قبيل وخلال أيام العيد

شدد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على تكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحلات ومنافذ البيع لمكافحة الغش التجاري، وضبط السلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، خاصة قبل وخلال أيام عيد الفطر المبارك؛ للتأكد من توافر جميع الاشتراطات الصحية والوقائية بها، وكذا تشديد الرقابة على المخابز البلدية المدعمة للتأكد من الالتزام بالقرارات والتعليمات الوزارية ووصول الدعم لمستحقيه.

وشنت الرقابة التموينية بمديرية تموين البحيرة حملات مفاجئة على مخابز مدينة دمنهور والرحمانية وإدكو.

وأسفرت عن غلق مخبز بمدينة دمنهور لتجاوز مقدار العجز في وزن الرغيف الواحد عن 33 جرامًا، وتحرير 15 محضرًا عبارة عن (8 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن - 3 محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - 2 محضر تصرف في دقيق بلدي مدعم - محضر عدم وجود ماكينة صرف الخبز بالخبز - محضر عدم وجود سجل تفتيش بالمخبز).

وفي سياق متصل شنت إدارة تموين الرحمانية حملة على المخابز، حيث أسفرت عن تحرير 6 محاضر مخابز مخالفة منهم 6 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن ومحضر خبز غير مطابق للمواصفات.

أما بمركز ومدينة إدكو، وردت معلومات بشأن سعي بعض الأشخاص من القائمين بالعمل على إنتاج وتصنيع العصائر والمشروبات بحيازة وتجميع سكر تمويني من السوق السوداء بهدف استخدامه في تصنيع المشروبات والعصائر وتم ضبط :

مخزن خاص بشخص بشارع البحر نشاط تصنيع العرقسوس والعصائر، وبالتفتيش تبين وجود 30 باكتة × 20 كيسًا للباكتة × كيلو بإجمالي كمية 600 كيلو سكر تمويني مدعم خاص محظور تداوله أو تجميعه بدون سند قانوني.