إطلاق النار على شرطي في تشيلي خلال احتجاج بسبب كورونا

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تعرض شرطي لإطلاق النار في تشيلي خلال احتجاجات ضد الإجراءات التي تم اتخاذها لوقف تفشي فيروس كورونا، حسبما قالت الشرطة يوم الجمعة.

وأوضحت الشرطة في تغريدة على موقع تويتر إن رصاصة أصابت ذراع الشرطي خلال أعمال شغب في حي سيريلوس، بمنطقة سانتياجو الكبرى.

وأظهر مقطع فيديو نشرته شبكة "كواوبراتيفا" الشرطة وهي تواجه المتظاهرين بمدفع مياه.

وأوضح الفيديو أن أحد الأشخاص ركض داخل الشارع وأطلق النار على رجال الشرطة.

وتحدث وزير الداخلية جونزالو بلاميل عن "عمل حقير وجبان" عندما زار الشرطي المصاب في المستشفى.

وحتى الآن سجلت تشيلي 61857 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا فضلا عن 630 حالة وفاة.