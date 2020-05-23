عجمان الإماراتي يبحث عن صانع ألعاب أفريقي بعد تأكد رحيل سياني

بدأت إدارة نادي عجمان الإماراتي البحث عن صانع ألعاب للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بعدما أصبحت الأمور شبه محسومة في عدم التجديد للكاميروني سباستيان سياني الذي حل بديلا للمالي حامد دومبيا، الذي أصيب بكسر مضاعف خلال مباراة فريقه أمام الظفرة في الجولة الرابعة من دوري الخليج العربي الإماراتي للمحترفين، حسبما أفادت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية على موقعها الإلكتروني اليوم السبت.

ولم يتمكن دومبيا من إكمال الموسم مع الفريق بعدما خاض أربع مباريات فقط أمام بني ياس والنصر والوصل والظفرة ، وظل عجمان "البرتقالي" يلعب بثلاثة محترفين فقط حتى الجولة الثانية عشرة من الموسم.

ولم يقدم سياني الإضافة المنتظرة خلال المباريات السبعة التي خاضها مع الفريق، حيث سجل خلالها هدفا واحدا في مرمى النصر.

وكان الفريق تعاقد مع النيجيري جودوين مينشا في بداية الموسم، وخاض ثلاث مباريات في كأس الخليج العربي، ومباراة واحدة في الدوري، لكنه لم يظهر بالشكل المطلوب ليقرر الجهاز الفني استبعاده من التشكيلة وإنهاء تعاقده بالتراضي.

وتدرس إدارة النادي عددا من السير الذاتية لاختيار لاعب مناسب، ومن المنتظر أن تتجه نحو اللاعبين الأفارقة، حيث يقدم ثنائي الهجوم الحالي الغاني ويليام أوسو والجامبي بوبكر تراولي مستويات عالية، وترغب الإدارة في صانع ألعاب أفريقي مميز لسهولة انسجامه معهما.