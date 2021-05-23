قادة الاتحاد الأوروبي يناقشون عقوبات محتملة ضد بيلاروس غدا

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يناقش قاة الاتحاد الأوروبي الـ 27 قيام سلطات بيلاروس (روسيا البيضاء) بإجبار طائرة ركاب تابعة لشركة "رايان اير" بالهبوط الاضطراري خلال قمتهم المقررة في بروكسل غدا الاثنين، بما في ذلك إمكانية فرض عقوبات على مينسك.

وكان من المقرر بالفعل أن يعقد القادة الاجتماع الذي يستمر يومين، ويبدأ غدا الاثنين، لمناقشة كوفيد-19، وروسيا وتغير المناخ.

لكن باريند ليتس المتحدث باسم رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي شارل ميشيل قال إن الإجراءات التي اتخذتها بيلاروس اليوم الأحد ستكون على جدول الأعمال الآن.

وكتب ليتس على تويتر "ستتم مناقشة العواقب والعقوبات المحتملة في هذه المناسبة".