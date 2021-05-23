زراعة النواب: عدم التعاون في تجارب استنباط أصناف بذور جديدة خيانة للدولة

شهد اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، جدلا واسعا، حول أزمة إعتماد أصناف جديدة من القمح ذات جودة وإنتاجية عالية.



بدأ الجدل، بعد توجيه النائب عامر الشوربجى، إنتقادات لمركز البحوث الزراعية، مهددا بتقديم استجواب بشأنه، نظرا لأنهم لايعتمدون أي أصناف بذور جديدة إلا المكتشفة من خلاله فقط، حسب وصفه، معلنا عن توصل عدد من الأساتذة والباحثين بمنطقة أنشاص، إلى إستنباط بذور قمح جديدة ذو إنتاجية عالية أضعاف الأصناف المعتمدة حاليا.

ووجه لوما لمركز البحوث الزراعية بسبب عدم تعاونه مع هؤلاء الباحثين، حسب وصفه.



وبدورهم عقبوا ممثلي مركز البحوث الزراعية، بأنهم لم يتلقوا أي طلبات بشأن استباط تلك الأصناف الجديدة.

ومن جانبه أعلن المهندس عباس الشناوى، ممثل وزارة الزراعة، عن تبنيه مثل تلك الإكتشافات وأن الوزارة لاتتأخر عن مثل تلك الإكتشافات للتأكد منها وتقييمها من جانب الجهات المختصة.



ومن جانبه قال النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة، ان اللجنة سبق لها وتبنت تجارب استنباط أصناف جديدة من الأرز الجاف، وأنها ستواصل دورها تجاه تلك المشكلة بشأن استباط أصناف قمح جديدة ذات إنتاجية عالية.

وأضاف قائلا، التخاذل في مثل تلك القضايا الهامة، وعدم التعاون في تجارب استنباط بذور جديدة ذو إنتاجية وجودة أعلى يعد خيانة للدولة.



وأشار إلى ان مجلس النواب الحالي، يفتح بابه للجميع ليقول مايريد لنصل الى المصلحة العامة للدولة ومصلحة المواطن.