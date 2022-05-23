بولندا تستقبل 3 ملايين و551 ألف لاجئ من أوكرانيا

أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد اللاجئين الفارين من أوكرانيا لبولندا إلى 3 ملايين و551 ألف لاجئ وذلك منذ بداية العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا في 24 من فبراير الماضي.

وأضافت الوكالة حسبما ذكر "راديو بولندا" في نشرته الناطقة بالإنجليزية، أن قرابة 20 ألف لاجئ من أوكرانيا دخلوا البلاد أمس الأحد، مقابل أكثر من 23 ألفا يوم السبت.

يذكر أن بولندا مررت في شهر مارس الماضي مشروع قانون يقدم حزمة دعم واسعة النطاق للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، يتم بموجبه منحهم إقامة قانونية في بولندا ويكفل لهم حق الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية وخدمات اجتماعية.