 بولندا تستقبل 3 ملايين و551 ألف لاجئ من أوكرانيا - بوابة الشروق
الإثنين 23 مايو 2022 1:07 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد طلب النادي الأهلي بإعادة مباراته أمام البنك الأهلي في الدوري العام؟
النتـائـج تصويت

بولندا تستقبل 3 ملايين و551 ألف لاجئ من أوكرانيا

إجلاء مدنيين في أوكرانيا
إجلاء مدنيين في أوكرانيا
أ ش أ
نشر في: الإثنين 23 مايو 2022 - 12:19 م | آخر تحديث: الإثنين 23 مايو 2022 - 12:20 م

أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد اللاجئين الفارين من أوكرانيا لبولندا إلى 3 ملايين و551 ألف لاجئ وذلك منذ بداية العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا في 24 من فبراير الماضي.

وأضافت الوكالة حسبما ذكر "راديو بولندا" في نشرته الناطقة بالإنجليزية، أن قرابة 20 ألف لاجئ من أوكرانيا دخلوا البلاد أمس الأحد، مقابل أكثر من 23 ألفا يوم السبت.

يذكر أن بولندا مررت في شهر مارس الماضي مشروع قانون يقدم حزمة دعم واسعة النطاق للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، يتم بموجبه منحهم إقامة قانونية في بولندا ويكفل لهم حق الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية وخدمات اجتماعية.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك