ثنائي هجومي لفاركو أمام الجونة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن البرتغالي نونو ألميدا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي فاركو تشكيلة فريقه الذي يخوض به مباراة الجونة ضمن مباريات الجولة العشرون من عمر مسابقة الدوري العام.

ويستضيف نادي فاركو نظيره الجونة على ستاد الإسكندرية في تمام الساعة السادسة والنصف مساء اليوم الإثنين .

ويبدأ فاركو المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى : محمد صبحي.

خط الدفاع : جيفرسون اينكادا _ رامي صبري _ أحمد عوض _ جابر كامل _ عزمي غوما .

خط الوسط : أحمد محمد" البحراوي" _ محمود حمادة _ كينجسلي سوكاري.

خط الهجوم : رزقي حمرون _ شكري نجيب .

ويجلس على مقاعد البدلاء : محمد سعيد "شيكا" _ ياسين مرعي _ بلال جمال _ إسلام جمال _ محمد أسامة _ هشام فتح الله _ علاء سلامة _ محمود جهاد _ وليد علي.