جامعة الوادي الجديد تنظم قافلة طبية في مركز بلاط

أعلن الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد، عن انطلاق القوافل الطبية المجانية اليوم الاثنين بمركز بلاط، والتي تنظمها كلية الطب البشري بالجامعة بالتعاون مع كلية الطب جامعة أسيوط.

وقال الدكتور حسن عبداللطيف نائب رئيس جامعة الوادي الجديد لشئون الدراسات العليا والبحوث والمشرف على كلية الطب، إن القافلة تعد الثالثة وتنظمها كلية الطب جامعة الوادي الجديد بالتعاون مع كلية الطب جامعة أسيوط، وتضم تخصصات الأمراض الباطنة، والأمراض الصدرية، والجهاز الهضمي، وجراحة العيون، والأنف والأذن والحنجرة، والأطفال، وجراحة المسالك البولية، والجراحة العامة، والروماتيزم والطب الطبيعي.

وأشار إلى أن القوافل الطبية لكلية طب الوادي الجديد تأتي في إطار دور الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة وتوفير خدمة طبية متميزة للمواطن بالقرى البعيدة والنائية، وتنفذ اليوم الاثنين في مركز بلاط، وبدأت أمس في مركز باريس.