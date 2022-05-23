 توقعات بتدفق 44.35 مليون متر مكعب غاز روسي عبر أوكرانيا إلى أوروبا اليوم - بوابة الشروق
الإثنين 23 مايو 2022 11:10 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد طلب النادي الأهلي بإعادة مباراته أمام البنك الأهلي في الدوري العام؟
النتـائـج تصويت

توقعات بتدفق 44.35 مليون متر مكعب غاز روسي عبر أوكرانيا إلى أوروبا اليوم

(د ب أ)
نشر في: الإثنين 23 مايو 2022 - 10:46 ص | آخر تحديث: الإثنين 23 مايو 2022 - 10:46 ص

توقعت بيانات وصول تدفقات الغاز الطبيعي الروسي المارة عبر أوكرانيا إلى أوروبا اليوم الإثنين، إلى 44.35 مليون متر مكعب.

ووفقا لما نقلته وكالة "تاس" الروسية عن مشغل نظام نقل الغاز في أوكرانيا فإن كل هذه الكمية ستمر عبر نقطة ربط سودجا بين الجانبين، إلا أنه لم يتم السماح بعبور غاز عبر نقطة سوخرانوفكا.

وأوقفت سلطات التشغيل الأوكرانية الضخ عبر سوخرانوفكا، بعدما قالت إنها فقدت السيطرة على بنى تحتية ذات صلة، كونها موجودة في مناطق احتلتها روسيا.

تجدر الإشارة إلى أن إجمالي الالتزامات التعاقدية التي يمكن أن تضخها جازبروم عبر أوكرانيا تقدر بنحو 109.7 مليون متر مكعب في اليوم.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك