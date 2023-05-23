زعيم الحوثيين يهدد الحكومة اليمنية بمواصلة منع تصدير النفط

هدد زعيم الحوثيين في اليمن عبد الملك الحوثي، اليوم الثلاثاء، الحكومة المعترف بها دوليا، بمواصلة منع تصدير النفط، واتخاذ الإجراء العسكري لتنفيذ ذلك.

وقال الحوثي في كلمة بثتها قناة المسيرة الفضائية التابعة للجماعة "سنتخذ الإجراء العسكري أمام كل محاولة لنهب (تصدير) ثروات شعبنا في أي محافظة من محافظات اليمن".

وأضاف: "سنحمي ثروات شعبنا سواء كانت في البر أو البحر وليس فقط على مستوى النفط والغاز بل الثروات السيادية ومنها المعادن".

ومنذ نحو ثمانية أشهر، توقف تصدير النفط جراء هجمات شنها الحوثيون على عدد من الموانئ النفطية الواقعة تحت سلطة الحكومة، ما أدى إلى تضرر الاقتصاد بشكل كبير.

وحذّر الحوثي "الشركات الأجنبية من إبرام أي عقود مع من وصفهم الخونة (الطرف الحكومي)، مشيرا إلى " أنها لا تمثل شيئًا وغير قانونية ولا اعتبار لها".

وتابع زعيم الحوثيين: "لا يمكن أن نقبل أي إجراءات في ظل مؤامرات الأعداء التي يتآمرون بها على أبناء بلدنا.. يجب مواصلة الجهود في التصدي للعدوان والجهوزية لكل الاحتمالات في أي لحظة وأي وقت".

وفيما يتعلق بالمفاوضات غير المباشرة مع الحكومة بوساطة مسقط، قال الحوثي "بقدر ما أعطينا مساحة لجهود الإخوة في سلطنة عمان، لكن لا يمكن أن نستمر إلى ما لا نهاية فيما يظن الآخرون أنهم يكسبون الوقت لتنفيذ المؤامرات".

يأتي حديث زعيم الحوثيين، بالتزامن مع اتهام عضو مجلس القيادة الرئاسي عثمان مجلي للجماعة بأنها تنفذ " تحركات عدوانية عسكرية استعدادا للحرب".

وتواصل جهات إقليمية ودولية وأممية تحركاتها الدبلوماسية من أجل التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة في اليمن التي تشهد حربا منذ نحو تسع سنوات، وسط عقبات مستمرة تعترض هذه الجهود.