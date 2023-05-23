عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات: المستثمر يحتاج رؤية واضحة لسعر الصرف

قال أحمد فكري عبدالوهاب عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إنّ الاستثمار الصناعي يحتاج رؤية واضحة في الكثير من الأمور.



وأضاف خلال الجلسة النقاشية لمناقشة أسباب تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري (تحديات توطين الصناعة المصرية)، ضمن موضوعات لجنة الصناعة، بالمحور الاقتصادي بالحوار الوطني، اليوم الثلاثاء، أن وثيقة ملكية الدولة لم توضح مجالات الاستثمارات التي لن تكون الدولة موجودة بها.



وأوضح أنّ سعر الصرف من الأمور التي يجب أن تكون واضحة أمام المستثمر الصناعي، مشيرا إلى غياب رؤية محددة لسعر الصرف منذ أكثر من عام.



وذكر أن مصر كانت متفوقة على كوريا الجنوبية في صناعة السيارات مطلع الستينات، عندما كانت هناك سياسة واضحة، مع تنفيذ حق الدولة من المستثمر.



ولفت إلى أن المستثمر عندما يجد لنفسه مجالا للحصول على مزايا فسيحصل عليها بالفعل.



وانطلق اليوم الثلاثاء، الأسبوع الثاني للجلسات النقاشية للمحور الاقتصادي بالحوار الوطني.





