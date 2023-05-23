رئيس وزراء روسيا يصل إلى الصين

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن رئيس وزراء روسيا ميخائيل ميشوستين وصل إلى الصين، حيث من المقرر أن يلتقى بالرئيس الصيني شي جين بينج، كما سوف يوقع عددا من الاتفاقيات بشأن البنية التحتية والتجارة.

ونقلت صحيفة موسكو تايمز عن الوزارة القول إن ميشوستين وصل مدينة إلى شنغهاي في وقت متأخر من أمس الاثنين، واستقبله في المطار سفير روسيا في الصين ايجور مورجولوف والسفير الصيني في روسيا زهانج هانهوي.

ومن المقرر أن يشارك ميشوستين في منتدى للأعمال بين روسيا والصين، كما سوف يزور معهد أبحاث بتروكيماوية في شنغهاي، وفقا لما أعلنه الكرملين.

ومن المقرر أن يتوجه ميشوستين بعد ذلك إلى بكين، حيث سوف يلتقى بالرئيس الصيني ورئيس الوزراء لى كه تشيانج، بحسب ما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء.