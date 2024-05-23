أحمد عاطف يقود هجوم فيوتشر لمواجهة الزمالك في الدوري

أعلن طلعت يوسف، المدير الفني لنادي مودرن فيوتشر، التشكيل الرسمي للفريق لمواجهة نادي الزمالك في السابعة من مساء اليوم، الخميس، على ملعب المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الزمالك، قبل مباراة اليوم، المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة من 15 مباراة، فيما يحتل مودرن فيوتشر المركز التاسع برصيد 30 نقطة من 21 مباراة لعبها الفريق.

ويدخل مودرن فيوتشر مباراة اليوم بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمود حمدي.

خط الدفاع: محمود شعبان، محمود رزق، علي الفيل وجوزيف جوناثان نجويم.

خط الوسط: عمرو السيسي، إيموراني حساني ومحمد صادق.

الهجوم: محمد فاروق، علي زعزع وأحمد عاطف.

فيما يتواجد على مقاعد البدلاء كل من: أحمد يحيى، أحمد كباكا، غنام محمد، كجالي درامي، محمد ربيعة، أرنولد إيبا تشيبينا، طارق طه، علي ياسر وباسم علي.