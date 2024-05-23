يحل نجوم مسلسل "حق عرب" ضيوفاً على الإعلامي عمرو الليثي في حلقة خاصة، وذلك بمناسبة إعادة عرض المسلسل على شاشة قناة الحياة.

تُعرض الحلقة على مدى يومين في تمام الساعة العاشرة مساءً، يومي الأحد والاثنين المقبلين، بحضور أبطال العمل الفنانين: أحمد العوضي، ودينا فؤاد، ووفاء عامر، وسلوى عثمان، وعايدة فهمي، وأحمد صيام، ووفاء مكي، وإبراهيم السمان، ومنير مكرم، ونهى عادل.

وسيكشف نجوم العمل خلال الحلقة أسرار وكواليس تذاع لأول مرة عن المسلسل، وأبرز المشاهد وردود الفعل وكواليس التصوير. وفي ختام الحلقة، حرص الإعلامي د. عمرو الليثي على إقامة احتفالية خاصة بنجوم العمل وعيد ميلاد الفنانة وفاء عامر.