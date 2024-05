جوزيب بوريل يؤكد استئناف جميع الجهات المانحة بالاتحاد الأوروبي دعمها لوكالة الأونروا

قال مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن جميع الجهات المانحة بالاتحاد الأوروبي استأنفت دعمها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا».

وأشار في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، صباح الخميس، إلى أن «أونروا» شريان حياة لا غنى عنه في قطاع غزة والمنطقة.

ونوه أن الوكالة تعاني من وضع مالي حرج، مشددًا على أهمية زيادة الدعم لها؛ في ظل تعاظم احتياجات المستفيدين منها.

