مستشفى الأقصى بغزة يحذر من توقفه عن الخدمة

أعلن "مستشفى شهداء الأقصى" وسط قطاع غزة، الخميس، أنها سوف تتوقف عن العمل خلال ساعتين جراء نفاد الوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية.

وقال متحدث المستشفى خليل الدقران خلال مؤتمر صحفي: "خلال ساعتين، سيتوقف عمل مستشفى شهداء الأقصى بسبب نفاد الوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية، مما ينذر بوفاة مرضى وجرحى".

وأضاف: "على مدار الأيام الماضية، كنا نطلق المناشدات لتوريد الوقود للمستشفى بشكل عاجل، لكن دون جدوى"، وفقاً لوكالة الأناضول.

وتابع: "ما وصلنا للمستشفى أمس (الأربعاء) من وقود هو 3 آلاف لتر، وهي كمية تكفي لتشغيل المستشفى لأقل من 24 ساعة، بينما حاجتنا اليومية هي نحو 5 آلاف لتر من الوقود".

وأوضح أن المستشفى يتواجد فيه أكثر من 600 مريض وجريح، ويقدم خدمات لنحو 650 مريضًا بالفشل الكلوي، وهم بحاجة ماسة للكهرباء.

وذكر أن المستشفى هو الوحيد في المحافظة الوسطى ويقدم خدمات لأكثر من مليون نسمة نزحوا إليها بسبب الحرب.

وأشار إلى أن "نفاد الوقود سوف يوقف المستشفى بشكل كامل، بالإضافة إلى توقف عمل سيارات الإسعاف وأربع مستشفيات ميدانية تابعة لها".

وناشد الدقران، المجتمع الدولي والأمم المتحدة "بتوريد الوقود اللازم لتشغيل مولدات الكهرباء بالمستشفى قبل وقوع كارثة وتوقف عمل المستشفى".

ومنذ بداية الحرب على غزة، التي دخلت شهرها الثامن، تم إخراج 33 مستشفى و54 مركزًا صحيًا و160 مؤسسة صحية عن الخدمة عن الخدمة جراء القصف الإسرائيلي، وفق إحصائيات المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.