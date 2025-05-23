أعلن نيافة الأنبا بموا، أسقف السويس، عن شراء صكَّين من صكوك الأضاحي "البلدي" التي تطرحها وزارة الأوقاف المصرية، بقيمة إجمالية قدرها 19 ألف جنيه، دعمًا لهذا المشروع الخيري الذي يهدف إلى إدخال السرور على الأسر الأولى بالرعاية خلال عيد الأضحى المبارك.

جاء ذلك خلال زيارة الشيخ محمد فتحي مسلم، مدير عام الدعوة، لكنيسة الشهيد مار جرجس الروماني بمحافظة السويس، حيث التقى نيافة الأنبا بموا، وذلك في إطار تعزيز أواصر الوحدة الوطنية، وتحت رعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وبناءً على توجيهات الشيخ ماجد راضي فرج، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة السويس.

وتُعَدُّ هذه المبادرة نموذجًا فريدًا للتلاحم والتعايش بين المسلمين والمسيحيين في مصر، وتُجسِّد حرص قيادات المؤسسات الدينية على ترسيخ معاني الأخوة والوحدة الوطنية، بما يسهم في دعم استقرار الوطن، ويؤكد أن المصريين جميعًا أبناء وطن واحد، يجمعهم المصير المشترك.