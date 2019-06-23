ضبط وتحرير 1800 مخالفة ومحضر في حملة اليوم الواحد بالفيوم

تمكنت مديرية أمن الفيوم، حملة مكبرة على مدار اليوم الواحد، استهدفت كافة مظاهر الخروج عن القانون، وأسفرت عن ضبط تحرير 1800 مخالفة ومحضر.

كانت حملة تحت إشراف اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم، شارك فيها العديد من الإدارات النوعية؛ لتحقيق الانضباط بالشارع في شتي المجالات ومداهمة الأوكار والبؤر الإجرامية ومكافحة كافة صور الخروج عن القانون.

وتمكنت الحملة من ضبط 8 قطع سلاح ناري بدون ترخيص، وقضية اتجار بالمخدرات، وضبط 12 قضية متنوعة في مجال قضايا المسطحات، وتنفيذ 688 حكمًا في مجال تنفيذ الأحكام.

وفي مجال التموين، جرى ضبط 95 قضية تموين متنوعة ومجهولة المصدر، و91 قضية في مجال المرور على الأسواق (عدم وجود شهادة صحية - إدارة نشاط بدون ترخيص، وتنفيذ 254 قرار إزالة أحكام قضائية وقرارات تمكين، وتحرير 849 مخالفة جنحة مرورية متنوعة.

وجرى تحرير المحاضر اللازمة وإخطار النيابة العامة للتحقيق.