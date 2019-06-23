تدريبات استشفائية للاعبي بوروندي استعدادا لمدغشقر

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خاض منتخب بوروندي اليوم الأحد تدريبا خفيفًا على ملعب نادي الاتحاد السكندري بسموحة واستمر لمدة ساعة واحدة فقط ، اشتمل على تدريبات استشفائية لللاعبين الذين شاركوا أمس السبت أمام نيجيريا في افتتاح مباريات المجموعة الثانية بكأس الأمم الإفريقية.

فيما أدى مجموعة اللاعبين الذين لم يشاركوا في مباراة أمس تدريبات مهارية بالكرة والتدريب على بعض الجمل التكتيكية.

ويستعد المنتخب البوروندي لمواجهة مدغشقر في الجولة الثانية والمقررة الخميس المقبل في الرابعة والنصف عصرًا ضمن منافسات المجموعة الثانية.

من جانبه، أكد أوليفيه المدير الفني لمنتخب بوروندي أن لاعبيه صادفهم سوء توفيق أمام منتخب نيجيريا وأعرب عن رضاه عن مستوى فريقه.

وأشار مدرب بوروندي أنه سيواصل الجهد والعمل من أجل الظهور بشكل مميز أمام مدغشقر.