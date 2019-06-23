«المصرية للاتصالات» توقع مذكرة تفاهم مع شركة جونيبر نتوركس

رئيس الشركة: الاتفاقية تساهم فى تنفيذ استراتيجيتنا نحو التحول الرقمى فى مصر
وقعت الشركة المصرية للاتصالات – أول مشغل اتصالات متكامل فى مصر – مذكرة تفاهم مع شركة جونيبر نتوركس ــ الرائدة فى مجال الحلول والشبكات المتطورة والآمنة المعتمدة على الذكاء الاصطناعى – لتعزيز التعاون مع شركة جونيبر كمزود تكنولوجى استراتيجى للمصرية للاتصالات وتوسيع نطاق الأعمال بين الجانبين وإتاحة الفرص المشتركة لتوفير حلول الشبكات عالية الأداء للشركات والمؤسسات هذا إلى جانب إتاحة الفرصة أمام المصرية للاتصالات أن تصبح شريكًا معتمدًا لإعادة بيع الحلول التكنولوجية لشركة جونيبر فى مصر.
إضافة إلى ذلك فإن المصرية للاتصالات، أهم وأعرق مشغل اتصالات محلى وإقليمى، تقوم بتحديث البنية التحتية لشبكتها لضم أحدث التكنولوجيا المقدمة من شركة جونيبر نتوركس والتى تشمل منصات التوجيه الدولية الخاصة بالجيل الخامس من سلسلة MX وسلسلة QFX لمراكز البيانات والجيل الجديد من جدر الحماية من سلسلة SRX والتى ستوفر بنية تحتية مؤمنة ذات سعات عالية من الشبكة الرئيسية ومراكز البيانات والتى صممت خصيصا لاستيعاب حركة مرور الاتصال المحلى والتجارى لخدمات الصوت والانترنت الثابت والمحمول بما فيها خدمات الجيل الخامس عند إطلاقها.
وقال المهندس عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للمصرية للاتصالات «سعداء بتوقيع مذكرة تفاهم مع جونيبر نتوركس وبحث فرص التعاون داخل سوق الأعمال لتكنولوجيا الشبكات المتطورة، حيث تسعى المصرية للاتصالات إلى ريادة الابتكار فى مصر بما ينعكس على تقديم تجربة مميزة ومتطورة لعملائها من خدمات الاتصالات». مستمرون فى العمل على تطوير شبكاتنا وخدماتنا لتلبية احتياجات عملائنا وتطلعاتهم المستقبلية ومواكبة المتطلبات المتزايدة على خدمات البيانات. اختارت المصرية للاتصالات العمل مع جونيبر نتوركس نظرا لما تتمتع به الشركة من تقنيات متطورة ومبتكرة فضلا عن عاملى الأمان والتطور اللذين تتميز بهما الشركة، إلى جانب تعظيم العائد على الاستثمار. ونتطلع عبر هذه الشراكة الرئيسية للمساعدة فى تنفيذ استراتيجيتنا نحو التحول الرقمى فى مصر».
وقال المهندس رامى رحيم، الرئيس التنفيذى لشركة جونيبر نتوركس: «التحول الرقمى فى مصر يسير بخطى سريعة للغاية، مما يمثل نموذجا رائعا للأسواق الناشئة الأخرى لاتباعه». وتؤمن المصرية للاتصالات أن البنية التحتية لشبكتها هى أحد الأصول الاستراتيجية التى تساعد فى دعم وتعزيز التنمية الاقتصادية فى البلاد. وتمكين شركات الافراد من تنويع ونمو أعمالهم فضلا عن ما تتمتع به مصر من قدرات وإمكانات بشرية متميزة فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وأنا على يقين أن هذا التعاون سيحقق نجاحًا كبيرًا، وفخورون كوننا شريكًا استراتيجيا للمصرية للاتصالات».