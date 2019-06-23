استطلاع: اتحاد ميركل المسيحي يحتل المركز الأول مجددا في تأييد المواطنين

كشف استطلاع حديث عودة الاتحاد المسيحي، الشريك بالائتلاف الحاكم في ألمانيا، إلى المركز الأول مجددا بين القوى الحزبية في البلاد، يليه حزب الخضر في المركز الثاني.

وأوضح استطلاع "زونتاجس ترند" (اتجاه الأحد) الذي يجريه معهد "إمنيد" لقياس مؤشرات الرأي لصالح صحيفة "بيلد أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية ونشرته في عددها الصادر اليوم الأحد أن تأييد المواطنين للاتحاد المسيحي زاد بنسبة نقطتين مئويتين وبلغ 27 بالمئة، بينما تراجع تأييدهم لحزب الخضر بنسبة نقطتين مئويتين وانخفض إلى 25 بالمئة.

وصار حزب "البديل من أجل ألمانيا" (إيه إف دي ) اليميني المعارض ثالث أكبر قوة حزبية في ألمانيا، حيث زادت نسبة تأييد المواطنين له بقيمة نقطة مئوية، وبلغت 14 بالمئة، بحسب الاستطلاع.

وظل الحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك بالائتلاف الحاكم عند نسبة 12 بالمئة، وكذلك حزب اليسار عند نسبة 8 بالمئة، فيما ازداد تأييد المواطنين للحزب الديمقراطي الحر بنسبة نقطة مئوية وبلغ 7 بالمئة.

يشار إلى أنه تم إجراء هذا الاستطلاع في الفترة بين 13 و18 يونيو الجاري، وشمل إجمالي 1910 أشخاص.

تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد المسيحي المكون من حزب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي بولاية بافاريا يشكل الائتلاف الحاكم في ألمانيا مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي.

يشار إلى أن الاتحاد المسيحي حصل على 27 بالمئة أيضا من تأييد المواطنين في استطلاع خاص بالقناة الثانية الألمانية "زد دي إف" وتم نشره أول أمس الجمعة، فيما حصل حزب الخضر في هذا الاستطلاع على 26 بالمئة.

أما في استطلاع معهد "فورزا" لقياس مؤشرات الرأي الذي تم إجراؤه بتكليف من شبكة "أر تي إل" الإعلامية الألمانية وتم نشره أمس السبت، فقد جاء حزب الخضر في المركز الأول بنسبة 27 بالمئة، وعقبه الاتحاد المسيحي بنسبة 24 بالمئة.