«التخطيط القومي» يعقد ورشة عمل حول تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في العالم العربي بمشاركة البنك الدولي

عقد معهد "التخطيط القومي" ورشة عمل حول "تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في العالم العربي" بالتعاون مع المعهد العربي للتخطيط، وبمشاركة البنك الدولي.

وأكد الدكتور علاء زهران رئيس معهد التخطيط القومي - في بيان اليوم الأحد - أن مصر تولي أهمية كبيرة لقضية التنمية المستدامة في ضوء برنامجها للإصلاح الاقتصادي والإداري ورؤية (مصر 2030) الذي قطعت فيه شوطا بالفعل..مشيرا إلى أن أحد أهم القضايا التي تناقشها الورشة على مدار فترة انعقادها هي قضية توافر البيانات السليمة والتفاعلية التي تشكل عونا لأجهزة الدول على المضي قدما في خططها للإصلاح.

ومن جانبه..قال الدكتور محمود محيي الدين النائب الأول لرئيس مجموعة البنك الدولي - إن هناك فرصًا جيدة وواعدة لمشاركة القطاع الخاص في استثمارات كثيرة بالوطن العربي..مشددا على أنه لن تتحقق أهداف التنمية المستدامة دون الارتقاء بالعلم والاستفادة من التكنولوجيا والابتكار.

وأشار محيي الدين إلى ضرورة تطوير القاعدة الاقتصادية العربية والقواعد الرقابية العامة لحماية البيانات والاستثمار في رأس المال البشري.. مؤكدا أنه في ظل حالات الاضطراب وعدم اليقين والحراك السياسي السريع الذي يشهده العالم يتعرض الاقتصاد العربي لما يمكن أن نطلق عليه "تغيرات في عصر المربكات الكبرى".

ولفت إلى أن هذا العصر يمثل موجات من نزوح البشر وزيادة أعداد اللاجئين بالإضافة إلى زيادة مخاطر الجفاف وحدوث تغيرات في المناخ، وتصارع وتيرة التحولات التكنولوجية.

وبدوره..أوضح الدكتور أشرف العربي مستشار المعهد العربي للتخطيط، أن ورشة العمل تناقش ثلاث قضايا محورية تتمثل في قضية البيانات والإحصاءات والمعلومات، فما لا يمكن قياسه لا يمكن تحقيقه.

وأشار إلى أنه يجب أولا تقدير تكاليف تحقيق الأهداف ثم حساب فجوة التمويل والبحث عن مصادر مختلفة، لتمويل أهداف التنمية المستدامة..لافتا إلى قضية (التنمية المحلية) أو (محلية الأهداف الأممية).. مؤكدا أن التحدي الحقيقي هو تحقيق الأهداف على المستوى المحلي، منوها إلى أن ورشة العمل يشارك فيها مجموعة منتقاه من كبار المسئولين في الدول العربية من القائمين على تنفيذ أجندة التنمية المستدامة على المستويين الوطني والمحلي، والهدف منها تبادل الخبرات فيما بين الدول والاستماع إلى آراء خبراء دوليين في هذا المجال.

وعقدت ورشة العمل بالتعاون بين معهد التخطيط القومي في مصر والمعهد العربي للتخطيط في الكويت والبنك الدولي، وتهدف إلى تبادل الخبرات وتزويد المشاركين بأحدث المعارف وأفضل الممارسات الدولية في مجال تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

يذكر أن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ممثلة في وحدة التنمية المستدامة بالوزارة قد شاركت مؤخرًا في الاجتماع السادس للجنة العربية لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 في المنطقة العربية المنعقد بجامعة الدول العربية خلال الفترة من 12 إلى 13 من يونيو الجاري.

وتعقد الورشة بمشاركة عدد كبير من ممثلي المنظمات الاقتصادية الدولية والعربية، وعدد من الخبراء في مجالات التخطيط والتنمية المستدامة أبرزهم الدكتور محمود محيي الدين نائب رئيس مجموعة البنك الدولي والدكتور بدر عثمان مدير معهد التخطيط العربي والدكتور أشرف العربي وزير التخطيط السابق.

يشار إلى أن وزارة التخطيط أطلقت حوارا مجتمعيا حول النسخة المحدثة من استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 بداية من أبريل الماضي بمشاركة ممثلي الوزارات المختلفة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني للتوصل إلى صبغة توافقية بشأن الاستراتيجية.