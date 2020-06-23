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الجزائر تسجل 175 إصابة جديدة بفيروس كورونا و9 وفيات

هديل هلال
نشر في: الثلاثاء 23 يونيو 2020 - 6:39 م | آخر تحديث: الثلاثاء 23 يونيو 2020 - 6:39 م

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، تسجيل 175 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 12 ألفًا و77 في البلاد.

ونقلًا عن «الإذاعة الجزائرية»، مساء الثلاثاء، أشارت «الصحة الجزائرية» إلى تسجيل تسع وفيات جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 861.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 115 حالة تعافي جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي لمن تماثلوا للشفاء من «كوفيد–19» إلى 8653.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، اليوم الثلاثاء، إلى أكثر من 470 ألف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من تسعة ملايين إصابة.

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