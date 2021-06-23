مايكروسوفت ثاني شركة أمريكية تصل قيمتها السوقية إلى تريليوني دولار

ارتفع سعر سهم شركة البرمجيات الأمريكية العملاقة مايكروسوفت كورب الثلاثاء لتصل قيمتها السوقية إلى أكثر من تريليوني دولار وتصبح ثاني شركة أمريكية مسجلة في البورصة تصل إلى هذا الرقم بعد منافستها شركة التكنولوجيا آبل.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى ارتفاع سعر سهم مايكروسوفت خلال تعاملات بورصة نيويورك بنسبة 2ر1% وهو ما جعلها تقترب بشدة من شركة آبل من حيث القيمة السوقية لتصبحا الشركتين الأمريكيتين اللتين تصل قيمتهما السوقية إلى تريليوني دولار.

وذكرت بلومبرج أن ارتفاع القيمة السوقية لشركة مايكروسوفت جاء بفضل استراتيجية رئيسها التنفيذي ساتيا ناديلا التي ركزت على التحول من قطاع البرمجيات ونظام التشغيل ويندوز إلى خدمات الحوسبة السحابية حيث أصبحت أكبر شركة عاملة في هذا المجال سريع النمو.

في الوقت نفسه فإن بلومبرج هي الوحيدة تقريبا بين شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة التي أفلتت من موجة التدقيق والملاحقة بسبب انتهاك قوانين حماية الخصوصية للمستخدمين أو بسبب الممارسات الاحتكارية.

وارتفع سعر سهم شركة مايكروسوفت منذ بداية العام وحتى أمس الثلاثاء بنسبة 19% متغوقا على أسهم شركات التكنولوجيا الأخرى وخاصة آبل وأمازون، حيث اتجه المستثمرون نحو شراء سهم مايكروسوفت على أساس التوقعات بنمو قوي في أرباحها وإيراداتها.